Создание сайтов. Дизайн сайтов. Верстка сайтов. Программирование сайтов.

Услуги по Созданию сайтов, Дизайну сайтов, Верстке сайтов...

-Сайты под ключ, -Уникальный дизайн для Вашего сайта,

-Верстка Вашего сайта из PSD! (Html,PHP,Java, mySQL),

-Внедрение, Дизайн и Верстка Шаблона-Joomla 1.0&1.5!

Разумная оперативность и Цена! Обращайтесь-Всегда на связи!

# Разработка сайтов / Сайт "под ключ"

Разработка сайтов на базе CMS joomla, собств. и других CMS.

Сайт-визита, корпоративные сайты, новостные порталы!

# Разработка сайтов / Дизайн сайтов

Дизайн: промо, корпоративный, магазины, элементы сайтов.

Только эксклюзивные разработки и креативный подход.

# Разработка сайтов / Верстка

Верстка табличная, блочная, смешанная. Фикс. или растяг.

Шаблоны для JOOMLA.Чистый валидный Html, PHP, SEO-код.

# Программирование / Веб-программирование

Внедрение CMS JOOMLA, разработка модулей и шаблонов.

Собст. CMS php+mysql, модульность, шаблонность, проста.