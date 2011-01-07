Услуги по Созданию сайтов, Дизайну сайтов, Верстке сайтов...
-Сайты под ключ, -Уникальный дизайн для Вашего сайта,
-Верстка Вашего сайта из PSD! (Html,PHP,Java, mySQL),
-Внедрение, Дизайн и Верстка Шаблона-Joomla 1.0&1.5!
Разумная оперативность и Цена! Обращайтесь-Всегда на связи!
# Разработка сайтов / Сайт "под ключ"
Разработка сайтов на базе CMS joomla, собств. и других CMS.
Сайт-визита, корпоративные сайты, новостные порталы!
# Разработка сайтов / Дизайн сайтов
Дизайн: промо, корпоративный, магазины, элементы сайтов.
Только эксклюзивные разработки и креативный подход.
# Разработка сайтов / Верстка
Верстка табличная, блочная, смешанная. Фикс. или растяг.
Шаблоны для JOOMLA.Чистый валидный Html, PHP, SEO-код.
# Программирование / Веб-программирование
Внедрение CMS JOOMLA, разработка модулей и шаблонов.
Собст. CMS php+mysql, модульность, шаблонность, проста.
Портфолио
- Сайт под ключ - "ORBITA корп. портал ОАО НефАЗ"309 просмотров
- Дизайн - "ORBITA корпоративный портал ОАО НефАЗ"1403 просмотра
- Дизайн - "РУДН - факультет ИТ"353 просмотра
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