Создам сайт или подключу различные инструменты для бизнеса

Я веб-программист,создаю сайты и делаю базовые настройки инструментов для вашего бизнеса . Чем конкретно я могу быть вам полезна:

-Создание сайтов

Одностраничных и многостраничных сайтов.

-Подключение платежных систем

Данная функция необходима, если у вас продающий сайт.

-Базовые настройки GetCourse

Создание рассылок, страниц , процессов

-Создание трансляций

Трансляция через YouTube + OBS

-Рассылка через Messenger

Использование таких инструментов как BotHelp, Senler, Miro

-Создание визуального контента

В том числе 3D обложек