Алёна Барышникова Alena-oneFreeAlena-oneFree
27 летРоссия/Оренбург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создам сайт или подключу различные инструменты для бизнеса
Я веб-программист,создаю сайты и делаю базовые настройки инструментов для вашего бизнеса . Чем конкретно я могу быть вам полезна:
-Создание сайтов
Одностраничных и многостраничных сайтов.
-Подключение платежных систем
Данная функция необходима, если у вас продающий сайт.
-Базовые настройки GetCourse
Создание рассылок, страниц , процессов
-Создание трансляций
Трансляция через YouTube + OBS
-Рассылка через Messenger
Использование таких инструментов как BotHelp, Senler, Miro
-Создание визуального контента
В том числе 3D обложек
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Портфолио
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