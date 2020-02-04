Alena-oneFree

Алёна Барышникова Alena-oneFree

 
27 летРоссия/Оренбург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создам сайт или подключу различные инструменты для бизнеса

Я веб-программист,создаю сайты и делаю базовые настройки инструментов для вашего бизнеса . Чем конкретно я могу быть вам полезна:

-Создание сайтов 

Одностраничных и многостраничных сайтов. 

-Подключение платежных систем 

Данная функция необходима, если у вас продающий сайт. 

-Базовые настройки GetCourse 

Создание рассылок, страниц , процессов 

-Создание трансляций 

Трансляция через YouTube + OBS 

-Рассылка через Messenger 

Использование таких инструментов как BotHelp, Senler, Miro 

-Создание визуального контента 

В том числе 3D обложек

Многостраничный сайт
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