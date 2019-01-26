Alena0950

Елена Костенко Alena0950

 
73 годаРоссия/Боровск
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Костенко Елена Павловна.

Тел. Моб.= +7 910 5977885

Портфолио и резюме- http://www.1a77.ru/resume.html

mail: [email protected]

ICQ: 13485191

Портфолио
Показать больше работ