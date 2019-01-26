Костенко Елена Павловна.
Тел. Моб.= +7 910 5977885
Портфолио и резюме- http://www.1a77.ru/resume.html
mail: [email protected]
ICQ: 13485191
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип и Знак152 просмотра
- "ТрассИнвест"139 просмотров
- Товарный знак для компании "Oriental Beauty"140 просмотров
- "Техномодерн"125 просмотров
- "ДЭНАС"103 просмотра
- Агентство Информационных Технологий100 просмотров
- Память, вечность, мы.105 просмотров
- "Виртуальный дилер"103 просмотра
- Десногорское отделение партии "Единая Россия"144 просмотра
- Сайт Агентства Информационных Технологий113 просмотров
- Сайт певицы Зои Иващенко136 просмотров
- Сайт объединения "Техномодерн"118 просмотров