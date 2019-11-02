Алена Дородных Alena2811Alena2811
22 годаРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Заходи ко мне и я покажу тебе то, во что могут превратиться твои фотографии
Приветствую тебя, дорогой друг!Уверена, что смогу помочь именно тебе. Если тебе необходима помощь в обработке фотографий, начиная от ретуши и заканчивая воплощением твоих самых смелых идей, то ты обратился по адресу! Учту любые твои пожелания и ты, несомненно, останешься доволен нашим сотрудничеством.Я жду, именно тебя!
Вот, что входит в мои услуги:
✓ Ретушь
✓ Цветокоррекция
✓ Вставка текста
✓ Создание коллажа
✓ Наложение экшенов
✓ Создание контрового света
✓ Удаление ненужных объектов
✓ Сжатие фотографий
✓ Создание пресетов
✓ Подгонка фотографий в единый стиль
✓ Пластика
✓ Вставка/удаление водяных знаков
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