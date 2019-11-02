Заходи ко мне и я покажу тебе то, во что могут превратиться твои фотографии

Приветствую тебя, дорогой друг!Уверена, что смогу помочь именно тебе. Если тебе необходима помощь в обработке фотографий, начиная от ретуши и заканчивая воплощением твоих самых смелых идей, то ты обратился по адресу! Учту любые твои пожелания и ты, несомненно, останешься доволен нашим сотрудничеством.Я жду, именно тебя!

Вот, что входит в мои услуги:

✓ Ретушь

✓ Цветокоррекция

✓ Вставка текста

✓ Создание коллажа

✓ Наложение экшенов

✓ Создание контрового света

✓ Удаление ненужных объектов

✓ Сжатие фотографий

✓ Создание пресетов

✓ Подгонка фотографий в единый стиль

✓ Пластика

✓ Вставка/удаление водяных знаков