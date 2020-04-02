Алена Бояркина AlenaBoyarkinaAlenaBoyarkina
28 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Здравствуйте, уважаемый заказчик.
Предлагаю Вам свои услуги по созданию красивых и продаваемых сайтов.
Основные принципы моей работы:
- Я регулярно слежу за трендами в веб-дизайне, что позволит вашему сайту выглядеть стильным и современным.
- Вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.
- Соблюдение сроков.
- Адекватная цена.
Я предлагаю вам:
• Сайты под ключ
• Посадочные страницы
• Многостраничные сайты
• Интернет-магазины
• Корпоративные сайты
• Прототипирование
• Дизайн веб-приложений
Выбирая меня, вы получаете качественные услуги надежного дизайнера и ответственного человека. Вашему проекту я уделю максимум внимания и вдумчиво внесу все необходимые правки, вы не разочаруетесь.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивный дизайн для внутренней страницы сайта60 просмотров
- Внутренняя страница для корпоративного сайта71 просмотр
- Каталог товаров для интернет-магазина71 просмотр
- Продвижение сайтов. Главная страница76 просмотров