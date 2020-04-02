Здравствуйте, уважаемый заказчик.

Предлагаю Вам свои услуги по созданию красивых и продаваемых сайтов.

Основные принципы моей работы:

- Я регулярно слежу за трендами в веб-дизайне, что позволит вашему сайту выглядеть стильным и современным.

- Вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.

- Соблюдение сроков.

- Адекватная цена.

Я предлагаю вам:

• Сайты под ключ

• Посадочные страницы

• Многостраничные сайты

• Интернет-магазины

• Корпоративные сайты

• Прототипирование

• Дизайн веб-приложений

Выбирая меня, вы получаете качественные услуги надежного дизайнера и ответственного человека. Вашему проекту я уделю максимум внимания и вдумчиво внесу все необходимые правки, вы не разочаруетесь.