Дизайнер сайтов и приложений

Дизайн интерфейсов, графический дизайн

Создаю сайты на Tilda и Readymag

— Дизайн лендингов, интернет-магазинов, сайтов с адаптивной версткой для малого и среднего бизнеса

— Дизайн коммуникаций: контент для социальных сетей, маркетплейсов, разрабатываю дизайн, адаптирующий ценности вашего продукта

— Помогаю продвижению услуг и увеличению средних чеков заказчиков с помощью эстетичного и понятного для восприятия дизайна

— Мой опыт и образование помогают мне видеть закономерности и структуру в дизайне. Это является основой для сайта, который действительно работает

Навыки

Figma, Readymag, Tilda, фото- и видеоредакторы, Adobe Photoshop, Lightroom, InDesign, вайрфрейминг,

веб-дизайн, адаптивный дизайн, графический дизайн, работа с айдентикой

и гайдлайнами, дизайн-системами и UI-китами

Портфолио

behance.net/alenabriukhanova