Дизайн интерфейсов, графический дизайн
Создаю сайты на Tilda и Readymag
— Дизайн лендингов, интернет-магазинов, сайтов с адаптивной версткой для малого и среднего бизнеса
— Дизайн коммуникаций: контент для социальных сетей, маркетплейсов, разрабатываю дизайн, адаптирующий ценности вашего продукта
— Помогаю продвижению услуг и увеличению средних чеков заказчиков с помощью эстетичного и понятного для восприятия дизайна
— Мой опыт и образование помогают мне видеть закономерности и структуру в дизайне. Это является основой для сайта, который действительно работает
Навыки
Figma, Readymag, Tilda, фото- и видеоредакторы, Adobe Photoshop, Lightroom, InDesign, вайрфрейминг,
веб-дизайн, адаптивный дизайн, графический дизайн, работа с айдентикой
и гайдлайнами, дизайн-системами и UI-китами
Портфолио