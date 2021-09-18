AlenaDementeva_

Пишу от души для Вашего бизнеса

Электронная почта для связи со мной: [email protected]

Должность: копирайтер и не только. Профессионально работаю со словом, пишу статьи, отзывы, составляю тексты для рекламных объявлений, а так же тексты для наполнения контента в рекламном аккаунте. Разбираюсь в русской и зарубежной литературе, креативный контент Вам обеспечен.

Образование: Башкирский государственный университет, филологический факультет, очная форма обучения.

Регулярно прохожу курсы по копирайтингу и написанию текстов.