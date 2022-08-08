3д визуализация интерьеров
Доброго времени суток!
Меня зовут Алёна Фрейлин. Я начинающий 3D-визуализатор из Нижнего Новгорода. Работаю в Autodesk 3ds Max, Corona, Adobe Photoshop, AutoCAD. Имею строительное образование, поэтому легко читаю чертежи и понимаю в стройке, в прошлом инженер-проектировщик ОВиК.
-Погружаюсь в проект с головой и сердцем.
-Ответственно и пунктуально подхожу к работе.
-Соблюдаю сроки сдачи.
-Работаю удаленно, всегда на связи.
-Оперативное внесение правок.
-Понятная система ценообразования.
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
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