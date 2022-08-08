3д визуализация интерьеров

Доброго времени суток!

Меня зовут Алёна Фрейлин. Я начинающий 3D-визуализатор из Нижнего Новгорода. Работаю в Autodesk 3ds Max, Corona, Adobe Photoshop, AutoCAD. Имею строительное образование, поэтому легко читаю чертежи и понимаю в стройке, в прошлом инженер-проектировщик ОВиК.

-Погружаюсь в проект с головой и сердцем.

-Ответственно и пунктуально подхожу к работе.

-Соблюдаю сроки сдачи.

-Работаю удаленно, всегда на связи.

-Оперативное внесение правок.

-Понятная система ценообразования.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!