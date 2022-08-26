AlenaIvanova

Таргетированная реклама в VK, MyTarget

Ответственная, исполнительная, могу самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, не боюсь нового. Имею собственное дело и осознаю как важно иметь рекламный бюджет и направить его в нужную сторону.

В данный момент настраиваю, запускаю и веду таргетированную рекламу в ВКонтакте, MyTarget (проекты Mail.Group). Есть опыт по Facebook/Instagram, Tik-Tok (учебная практика). В теории знаю процесс запуска рекламы на Яндекс.Дзен и Telegram (готова рассмотреть запуски в этих сетях по очень символической цене).

Мои навыки:

- Анализ аудитории и конкурентов;

- Создание и выбор рекламной стратегии;

- Аналитика проведенных рекламных кампаний;

- Анализ и мониторинг систем аналитики Яндекс.Метрика, Google Analytics;

- Работа с парсерами Target Hunter, Pepper Ninja;

- Создание интеллект-карты;

- Создание креативов (Canva, Supa, Flyvi, Adope Photoshop), копирайтинг;

- Создание счетчика/пикселя, UTL-меток для систем аналитики;

- Создание настройка чат-ботов (опыт с Senler);

- Тестирование рекламных кампаний (аудитории, креативы);

- Сбор, настройка ретаргетинга;

- Ежедневный контроль и оптимизация рекламных объявлений;

- Поиск новых гипотез;

- Масштабирование и ведение рекламных кампаний;

- Отчетность.

Имею опыт работы в оптовых и розничных продажах (8 лет).

С 2018 г. работаю на себя (бьюти-сфера) и первую таргетированную рекламу запускала самостоятельно.

В 2021 г. пошла учиться на таргетолога, улучшила результаты от рекламы, проверила то чему училась на собственном опыте.

Продолжаю учиться в рамках профессии, дополнительно прошла курс Skillbox «Веб-аналитика с нуля до Junior» .

Сейчас повышаю уровень на курсе "Таргетолог PRO".

Оформлен статус самозанятости, работа по договору.