Образование: Среднее экономическое и высшее техническое. Более 15 лет работаю на производстве.
Владение иностранными языками: английский (уровень pre-intermediate)
Освоила курсы:
По настройке таргетированной рекламыВК, SMM ROCKSTAR;
Три ступени в школе копирайтинга Ю.Волкодав;
Курс «Основы редактирования» в школекопирайтинга Ю.Волкодав;».
Есть опыт:
Составления презентаций в PowerPoint, и их представление аудитории;
Обработка фото и создание дизайна в Point и Canva.
Работа на биржах копирайтинга,написание статей на заказ;
Опыт написание обзорных статей, сцифрой, инструкций, рецензий, новостных лент, SEOоптимизированных,на главную страницу сайта, описание товаров, заполнение сайта по разделам,
лендингов;·
Ведение группы ВК и настройкатаргетированной рекламы.
Знакомство с принципом работы Word Press
Пишу статьи по темам:
Технические
Экономика,финансы, бухучет;
Дети;
ЗОЖ,красота, питание, уход за собой,
Спорта,фитнес·
Все что связано с шитьем, вязанием, вышиванием и прочим рукоделием
Психология,физиогномика, эзотерика;
Садово-огородныедела;
Путешествие
Бизнеспланирование, инвестиции;
Готова попробовать себя и в других тематиках.
Портфолио можно посмотреть тут
https://drive.google.com/drive/folders/1cthC6u-oEvVdGwPi3BEpFdoKQv77bENy?usp=sharing
С чем я НЕ работаю, это с текстами, которые нужно написать заумнымифразами, имеющими жесткие рамки в техзаданиях, и кротчайшие сроки здачи.
Пишу уникальные творческие тексты, легко читаемые,хорошо структурированные, выполненные к нужному сроку или раньше.
Уникальность текстов не ниже 95% в специфических тематиках не ниже 90% Если тема задания для меня не очень знакома, то предварительно она будетподробно изучена и написана с использованием не менее трех источников, и
действующих норм, и законов.
Так же в статье будет использовано максимально
возможное количество синонимов, во избежание частого повторения однокоренных
слов.
Мне бы хотелось выстроить долгосрочные отношения, поэтому достаточногибко отношусь к корректировкам и замечаниям, стараюсь исправить недочеты. В работе стремлюсь к диалогу.
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