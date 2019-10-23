ПИШУ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ, ДАЖЕ О САМОМ СЛОЖНОМ...

Образование: Среднее экономическое и высшее техническое. Более 15 лет работаю на производстве.

Владение иностранными языками: английский (уровень pre-intermediate)

Освоила курсы:

По настройке таргетированной рекламыВК, SMM ROCKSTAR;

Три ступени в школе копирайтинга Ю.Волкодав;

Курс «Основы редактирования» в школекопирайтинга Ю.Волкодав;».

Есть опыт:

Составления презентаций в PowerPoint, и их представление аудитории;

Обработка фото и создание дизайна в Point и Canva.

Работа на биржах копирайтинга,написание статей на заказ;

Опыт написание обзорных статей, сцифрой, инструкций, рецензий, новостных лент, SEOоптимизированных,на главную страницу сайта, описание товаров, заполнение сайта по разделам,

лендингов;·

Ведение группы ВК и настройкатаргетированной рекламы.

Знакомство с принципом работы Word Press

Пишу статьи по темам:

Технические

Экономика,финансы, бухучет;

Дети;

ЗОЖ,красота, питание, уход за собой,

Спорта,фитнес·

Все что связано с шитьем, вязанием, вышиванием и прочим рукоделием

Психология,физиогномика, эзотерика;

Садово-огородныедела;

Путешествие

Бизнеспланирование, инвестиции;

Готова попробовать себя и в других тематиках.

Портфолио можно посмотреть тут

https://drive.google.com/drive/folders/1cthC6u-oEvVdGwPi3BEpFdoKQv77bENy?usp=sharing

С чем я НЕ работаю, это с текстами, которые нужно написать заумнымифразами, имеющими жесткие рамки в техзаданиях, и кротчайшие сроки здачи.

Пишу уникальные творческие тексты, легко читаемые,хорошо структурированные, выполненные к нужному сроку или раньше.

Уникальность текстов не ниже 95% в специфических тематиках не ниже 90% Если тема задания для меня не очень знакома, то предварительно она будетподробно изучена и написана с использованием не менее трех источников, и

действующих норм, и законов.

Так же в статье будет использовано максимально

возможное количество синонимов, во избежание частого повторения однокоренных

слов.

Мне бы хотелось выстроить долгосрочные отношения, поэтому достаточногибко отношусь к корректировкам и замечаниям, стараюсь исправить недочеты. В работе стремлюсь к диалогу.