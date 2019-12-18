AlenaMushavets

SEO - как стиль жизни: только "белые" методы, в результате которых Ваш сайт легко и непренуждённо обойдёт всех конкурентов и заблестает в ТОП-1.
Качественно оптимизирую и продвигаю проекты в течении 4-х лет.
Профессионально выполняю такие задачи:
SEO - аудит:
Все выявленные проблемы сразу даются вместе с решением данных
проблем.
Правильно настраиваю robots.txt sitemap htaccess
Внутренняя оптимизация
Внешняя оптимизация
Знание языков: русский\украинский - родные,английский - высокий уровень.
Личные качества: исполнительность, внимательность, профессионализм,выполнение работ в оговоренные сроки, вежливость, аккуратность
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