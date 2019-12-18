AlenaMushavets

SEO - как стиль жизни: только "белые" методы, в результате которых Ваш сайт легко и непренуждённо обойдёт всех конкурентов и заблестает в ТОП-1.

Качественно оптимизирую и продвигаю проекты в течении 4-х лет.

Профессионально выполняю такие задачи:

SEO - аудит:

Все выявленные проблемы сразу даются вместе с решением данных

проблем.

Правильно настраиваю robots.txt sitemap htaccess

Внутренняя оптимизация

Внешняя оптимизация

Знание языков: русский\украинский - родные,английский - высокий уровень.

Личные качества: исполнительность, внимательность, профессионализм,выполнение работ в оговоренные сроки, вежливость, аккуратность