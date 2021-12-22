AlenaRepina

Менеджер Маркетплейсов на Wildberries

Доброго времени суток! Меня зовут Репина Алёна, я проживаю в Ярославской области, по профессии я бухгалтер, но по специальности никогда не

работала. 15 лет я проработала в

торговле, и прошла путь от простого продавца в обычном прилавочном магазине, до

торгового представителя от одного из крупнейших мясокомбинатов нашей области. Определенные

обстоятельства в жизни привели меня к поиску возможности зарабатывать удаленно,

и мой выбор пал на такую специальность как Менеджер Маркетплейсов. В данный

момент я прохожу обучение в онлайн академии «WB MASTER», но уже сейчас могу брать заказы на выполнению таких услуг как: 1 Создание карточки товара. 2 Работа с отзывами. 3 Аудит карточек, ваших и конкурентов. Буду рада любому сотрудничеству!