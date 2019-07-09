AlenaReu

Алена AlenaReu

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery.

Мои контакты:

e-mail: [email protected] 

Telegram: @alenaReu 

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
Время работы:

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 9:00 Kyiv

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок.

Оплата осуществляется на карту VISA (Приватбанк).