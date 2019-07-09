Верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @alenaReu

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3.

Git

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)

Online с 9:00 Kyiv

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок.

Оплата осуществляется на карту VISA (Приватбанк).