Верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @alenaReu
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
Работаю 5 дней в неделю (Пн-Пт)
Online с 9:00 Kyiv
О работе:
Делаю свою работу качественно и в срок.
Оплата осуществляется на карту VISA (Приватбанк).