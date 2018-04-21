Alena_Belekchi

Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ). Прошла тренинг в школе интернет
профессий PROFI INTERNET, усиленно изучила самые современные технологии
рекламы, и готова их внедрить для Вас, конечно если вы имеете свой сайт, лендинг или страничку блогера.
Также проведу аудит вашего сайта и рекламной кампании, сделаю конкурентный анализ и
выявлю сильные и слабые стороны конкурентов. Дам рекомендации по улучшению вашего
сайта или рекламной кампании (если такая уже запущена)
Что я могу для вас сделать:
- Определение целевой аудитории и сбор ключевых фраз.
- Разделение ключевых фраз по сегментам аудитории.
- Написание релевантных заголовков под каждый ключ
- Написание продающих текстов.
- Поиск и усиление картинок
- Настройка рекламы в Яндекс Директе
- Установка Яндекс Метрики на сайт
- Прописание целей в Метрике.
- Оптимизация рекламной Кампании и её ведение.
- Ретаргетинг