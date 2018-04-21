Alena_Belekchi

Качественно настрою рекламу в РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса)

Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса (РСЯ). Прошла тренинг в школе интернет

профессий PROFI INTERNET, усиленно изучила самые современные технологии

рекламы, и готова их внедрить для Вас, конечно если вы имеете свой сайт, лендинг или страничку блогера.

Также проведу аудит вашего сайта и рекламной кампании, сделаю конкурентный анализ и

выявлю сильные и слабые стороны конкурентов. Дам рекомендации по улучшению вашего

сайта или рекламной кампании (если такая уже запущена)

Что я могу для вас сделать:

- Определение целевой аудитории и сбор ключевых фраз.

- Разделение ключевых фраз по сегментам аудитории.

- Написание релевантных заголовков под каждый ключ

- Написание продающих текстов.

- Поиск и усиление картинок

- Настройка рекламы в Яндекс Директе

- Установка Яндекс Метрики на сайт

- Прописание целей в Метрике.

- Оптимизация рекламной Кампании и её ведение.

- Ретаргетинг