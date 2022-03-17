Alena_Kovalenkoo

Графический дизайн

Всем добрый день!

Рада, что вы зашли ко мне в профиль.

я эксперт по брендингу с более чем 2х летним опытом создания фирменного стиля

Основные направления работы:

- разработка дизайна логотипов, баннеров и визиток;

- разработка макетов + подготовка к печати;

- разработка фирменного стиля;

- составление ленты в Инстаграм

Делаю качественно, отвечаю оперативно, доброжелательно. Постоянно учусь новому и улучшаю свои навыки.

Если вам что-то не понравится, вношу два круга правок бесплатно.

Безопасность сделки гарантировано.