Alena_Kovalenkoo

Графический дизайн
Всем добрый день!
Рада, что вы зашли ко мне в профиль.
я эксперт по брендингу с более чем 2х летним опытом создания фирменного стиля
Основные направления работы:
- разработка дизайна логотипов, баннеров и визиток;
- разработка макетов + подготовка к печати;
- разработка фирменного стиля;
- составление ленты в Инстаграм
Делаю качественно, отвечаю оперативно, доброжелательно. Постоянно учусь новому и улучшаю свои навыки.
Если вам что-то не понравится, вношу два круга правок бесплатно.
Безопасность сделки гарантировано.