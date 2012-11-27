Алёна Красина Alena_KrasinaAlena_Krasina
Здравствуйте!
Спасибо за интерес, проявленный к моему резюме.
Переводами занимаюсь более 5 лет.
ОБРАЗОВАНИЕ - Высшее лингвистическое - Гуманитарный университет, факультет иностранных языков (английский и французский).
Три года проживала за границей. На предыдущих местах работы регулярно выезжала в заграничные командировки на крупные индустриальные выставки, такие как European Coating Show, Powtech и др.
Поддерживаю общение с носителями языка.
МОИ УСЛУГИ:
Письменные технические переводы. Основные направления: химия, машино- и станкостроение. Опыт работы переводчиком на химическом и текстильном производствах, а также в компании по продаже промышленного оборудования.
Любые художественные переводы.
Составление писем, написание речей (RU, EN и FR).
Рерайт и редактирование текстов на русском, английском и французском языках.
Курсовые и дипломы по темам: “Лингвистика”, “Теория и методология обучения иностранным языкам”, “Теория перевода”, “История языка” и др.
Устный последовательный перевод.
ДЛЯ СВЯЗИ:
E-mail: [email protected]
Skype: bella_donna_88
Моб: +79166236585
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