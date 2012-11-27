100% human translation EN<> RU, FR>RU, copywriting, rewriting

Здравствуйте!

Спасибо за интерес, проявленный к моему резюме.

Переводами занимаюсь более 5 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ - Высшее лингвистическое - Гуманитарный университет, факультет иностранных языков (английский и французский).

Три года проживала за границей. На предыдущих местах работы регулярно выезжала в заграничные командировки на крупные индустриальные выставки, такие как European Coating Show, Powtech и др.

Поддерживаю общение с носителями языка.

МОИ УСЛУГИ:

Письменные технические переводы. Основные направления: химия, машино- и станкостроение. Опыт работы переводчиком на химическом и текстильном производствах, а также в компании по продаже промышленного оборудования.

Любые художественные переводы.

Составление писем, написание речей (RU, EN и FR).

Рерайт и редактирование текстов на русском, английском и французском языках.

Курсовые и дипломы по темам: “Лингвистика”, “Теория и методология обучения иностранным языкам”, “Теория перевода”, “История языка” и др.

Устный последовательный перевод.

ДЛЯ СВЯЗИ:

E-mail: [email protected]

Skype: bella_donna_88

Моб: +79166236585

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