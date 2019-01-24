Графический дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Алена. Я имею профессиональное образование графического дизайнера. За более 5 летний опыт работы я имею много профессиональных навыков от владения программами до арт и технического видения решения задачи. Проекты последних лет вы можете найти по этой ссылке: https://www.behance.net/Alena_Madyanova

Я всегда доступна для связи, чтобы рассказать вам больше о себе и своих проектах. Заранее спасибо!