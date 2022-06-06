Опыт работы контент-менеджером 4 года
VASKO.ru (1 год 8 месяцев)
• Создание карточек товара (работа на существующем сайте)
• Выставление на сайт интернет-магазина товаров "эконом" (привязка к основному товару, код 1с, описание дефектов, фотографии дефектов)
• Работа в adwords.google.com (добавление и запрет ключевых слов поисковика, регулировка ставок, проверка и исправление рекламного объявления)
• Создание ежемесячного отчета по рекламе (Adwords, Яндекс.директ, SEO, Яндекс.маркет)
Olliver (7 месяцев)
• работа в bitrix, создание карточек товара, оформление разделов
• работа в 1c, имелось более 80000 продублированных карточек товара
ООО РУСПАРТ (2 года)
Предметная фотосъёмка и обработка в Adobe Photoshop. Наполнение сайта фотографиями.
Я против войны в Украине!
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