Опыт работы контент-менеджером 4 года VASKO.ru (1 год 8 месяцев) • Создание карточек товара (работа на существующем сайте) • Выставление на сайт интернет-магазина товаров "эконом" (привязка к основному товару, код 1с, описание дефектов, фотографии дефектов) • Работа в adwords.google.com (добавление и запрет ключевых слов поисковика, регулировка ставок, проверка и исправление рекламного объявления) • Создание ежемесячного отчета по рекламе (Adwords, Яндекс.директ, SEO, Яндекс.маркет) Olliver (7 месяцев) • работа в bitrix, создание карточек товара, оформление разделов • работа в 1c, имелось более 80000 продублированных карточек товара ООО РУСПАРТ (2 года) Предметная фотосъёмка и обработка в Adobe Photoshop. Наполнение сайта фотографиями.

Я против войны в Украине !