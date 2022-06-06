Alena_Rozanova

Алена Alena_Rozanova

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Опыт работы контент-менеджером 4 года

VASKO.ru (1 год 8 месяцев)

• Создание карточек товара (работа на существующем сайте)

• Выставление на сайт интернет-магазина товаров "эконом" (привязка к основному товару, код 1с, описание дефектов, фотографии дефектов)

• Работа в adwords.google.com (добавление и запрет ключевых слов поисковика, регулировка ставок, проверка и исправление рекламного объявления)

• Создание ежемесячного отчета по рекламе (Adwords, Яндекс.директ, SEO, Яндекс.маркет)

Olliver (7 месяцев)

• работа в bitrix, создание карточек товара, оформление разделов

• работа в 1c, имелось более 80000 продублированных карточек товара

ООО РУСПАРТ (2 года)

Предметная фотосъёмка и обработка в Adobe Photoshop. Наполнение сайта фотографиями.

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