Alena_manager

Менеджер блогера

Меня зовут Алена, на данный момент закончила курс «Менеджерята» от nioly. Плюс дополнительно знаю, как пошагово создавать инфопродукты. Знакома и свободно владею:- способами платного продвижения, - поиском и закупкой рекламы у блогеров, - копирайтингом, - обладаю навыками в сфере моушн-дизайна, - организацией гивов и марафонов, - оформлением постов и сториз, обработкой фото - созданием шапки профиля, визуала блога, - проведением аудита аккаунта- вовлечением подписчиков- выстраиванием стратегии продвижения Могу создавать легкие сайты на площадке Tilda. Кроме того, я ответственно подхожу к работе, пунктуальна, дисциплинированна и готова к активному сотрудничеству. Мои контакты:Telegram https://t.me/SokolovaAlena_manager Почта [email protected] 89535884707Пишите, если остались вопросы)Спасибо за уделенное время, жду вашего ответа.