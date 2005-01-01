Alena_modebadze_

Начинающий фрилансер

Здравствуйте меня зовут Алёна. Если вам нужно качественная и современная проекты то вы попали по адресу!К работе я отношусь очень качественно внимательно и ответственно. Готова работать над проектами в любой стилистике, которая вам будет не обходимо! ( срок выполнение я не знаю, но а когда мне будет известно то я скажу дни точные, ну а если надо срочно то я сделаю срочно)Нужно для заказа:Чтобы выполнить вашу работу мне нужен готовый текст для слайдов, безопасная оплата и самое главное хорошое сотрудничество;)Уникальность: На шаблонеОбъем услуги в кворке: ( точно не знаю) но если заказчику это важно то я учту:)