Мои работы можете посмотреть здесь: http://www.coroflot.com/alena_17

.........................................................................................................

Занимаюсь разработкой фирменного стиля и всего что в него входит.

.........................................................................................................

Образование:

Казахстан, г. Алматы

Академия им. Жургенова 2012

специальность: графический дизайн

..........................................................................................................

Опыт работы:

Рекламное агентство MBA group

должность: дизайнер наружной реламы

Сувенирная компания Empire

должность: дизайнер ( разработка сувениров, печатные материалы, верстка)

........................................................................................................

Я креативная и эмоциональная, но при этом ответственная, привыкла доводить

дело до конца, легко иду на контакт, всегда стремлюсь к получению новых

знаний, хорошо отношусь к конструктивной критике, не имею вредных привычек.

С удовольствием рисую карандашом и акварелью, Увлекаюсь фотографией,

изготовлением витражей. В свободное время занимаюсь танцами, катаюсь на

сноуборде, устраиваю пешие прогулки в горы)

В работе дизайнера мне больше всего нравится создавать фирменные стили,

разрабатывать уникальные концептуальные проекты, воплощать оригинальные

идеи в жизнь.

Нравится работать и совершенствоваться в графических программах.