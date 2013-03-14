Alena_suxix

Алёна Сухих Alena_suxix

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Мои работы можете посмотреть здесь: http://www.coroflot.com/alena_17

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Занимаюсь разработкой фирменного стиля и всего что в него входит.

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Образование:

Казахстан, г. Алматы

Академия им. Жургенова 2012

специальность: графический дизайн

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Опыт работы:

Рекламное агентство MBA group

должность: дизайнер наружной реламы

Сувенирная компания Empire

должность: дизайнер ( разработка сувениров, печатные материалы, верстка)

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Я креативная и эмоциональная, но при этом ответственная, привыкла доводить

дело до конца, легко иду на контакт, всегда стремлюсь к получению новых

знаний, хорошо отношусь к конструктивной критике, не имею вредных привычек.

С удовольствием рисую карандашом и акварелью, Увлекаюсь фотографией,

изготовлением витражей. В свободное время занимаюсь танцами, катаюсь на

сноуборде, устраиваю пешие прогулки в горы)

В работе дизайнера мне больше всего нравится создавать фирменные стили,

разрабатывать уникальные концептуальные проекты, воплощать оригинальные

идеи в жизнь.

Нравится работать и совершенствоваться в графических программах.

Фирменный стиль
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Логотипы и Знаки
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