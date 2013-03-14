Мои работы можете посмотреть здесь: http://www.coroflot.com/alena_17
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Занимаюсь разработкой фирменного стиля и всего что в него входит.
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Образование:
Казахстан, г. Алматы
Академия им. Жургенова 2012
специальность: графический дизайн
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Опыт работы:
Рекламное агентство MBA group
должность: дизайнер наружной реламы
Сувенирная компания Empire
должность: дизайнер ( разработка сувениров, печатные материалы, верстка)
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Я креативная и эмоциональная, но при этом ответственная, привыкла доводить
дело до конца, легко иду на контакт, всегда стремлюсь к получению новых
знаний, хорошо отношусь к конструктивной критике, не имею вредных привычек.
С удовольствием рисую карандашом и акварелью, Увлекаюсь фотографией,
изготовлением витражей. В свободное время занимаюсь танцами, катаюсь на
сноуборде, устраиваю пешие прогулки в горы)
В работе дизайнера мне больше всего нравится создавать фирменные стили,
разрабатывать уникальные концептуальные проекты, воплощать оригинальные
идеи в жизнь.
Нравится работать и совершенствоваться в графических программах.