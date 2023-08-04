Alena_wb77

Менеджер Wildberries
Менеджер Wildberries
На данный момент прохожу обучение по курсу "Уверенный старт на Wildberries" под чутким руководством кураторов и автора курса Елены Пушковой.
Уже на этом этапе могу оказать услуги:
консультации по выходу на площадку Wildberries. (какие документы потребуются, какая форма регистрациии подойдет именно вам, налоги, логистика и др ваши вопросы)
провести анализ интересующей вас ниши по показателям и дать конкретные рекомендации
проанализировать вашу карточку товара по правилам сео и дать рекомендации по её улучшению и выводу в топ
создать карточку товара (до 5-10 sku)
анализ конкурентов
О себе:
Ответственная, легко обучаема, стараюсь быть внимательна к деталям.
Возможно тестовое задание
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!