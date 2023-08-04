Alena_wb77

Менеджер Wildberries

Менеджер Wildberries

На данный момент прохожу обучение по курсу "Уверенный старт на Wildberries" под чутким руководством кураторов и автора курса Елены Пушковой.

Уже на этом этапе могу оказать услуги:

консультации по выходу на площадку Wildberries. (какие документы потребуются, какая форма регистрациии подойдет именно вам, налоги, логистика и др ваши вопросы)

провести анализ интересующей вас ниши по показателям и дать конкретные рекомендации

проанализировать вашу карточку товара по правилам сео и дать рекомендации по её улучшению и выводу в топ

создать карточку товара (до 5-10 sku)

анализ конкурентов

О себе:

Ответственная, легко обучаема, стараюсь быть внимательна к деталям.

Возможно тестовое задание

Буду рада сотрудничеству!