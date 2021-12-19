Alenadesign03

Дизайн мобильных приложений
Здравствуйте!
Для потока клиентов для вашего бизнеса!Для удобства ваших клиентов!
Я Алена(smiley) UI дизайнер мобильных приложений!
Предлагаю Вам, разработать дизайн мобильного приложения , для вашего бизнеса!
Представьте! Ваше личное приложение (happy)
Где потенциальный клиент - сам может самостоятельно, заказать ваши товары, в несколько кликов!
От Вас: чёткое Т/З - цвета, шрифты итд
Срок выполнения зависит от назначенного приложения
5 правок Бесплатно!Далее 100р правка
Стоимость 1 экрана = 1000р
Tel: 89246522210
E-mail: [email protected]
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