Alenadesign03

Дизайн мобильных приложений

Здравствуйте!

Для потока клиентов для вашего бизнеса!Для удобства ваших клиентов!

Я Алена(smiley) UI дизайнер мобильных приложений!

Предлагаю Вам, разработать дизайн мобильного приложения , для вашего бизнеса!

Представьте! Ваше личное приложение (happy)

Где потенциальный клиент - сам может самостоятельно, заказать ваши товары, в несколько кликов!

От Вас: чёткое Т/З - цвета, шрифты итд

Срок выполнения зависит от назначенного приложения

5 правок Бесплатно!Далее 100р правка

Стоимость 1 экрана = 1000р

Tel: 89246522210

E-mail: [email protected]

ViberWhatsAppTelegram