Alendorf

Олег Хатаев Alendorf

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
3D Artist

Ищу работу (Junior 3D modeller) удалённо или же в Санкт-Петербурге на неполный рабочий день. 18 лет, без опыта работы, но с большим желанием развиваться в сфере CG. 

Имеется аттестат школы Realtime School по курсу "Высокополигональное моделирование" 

Навыки: 

- Создание high/middle/low poly моделей, UV мапинг, текстуринг, запекание карт.

3D пакеты : Maya, Zbrush

Некоторые мои работы можно посмотреть на artstation (www.artstation.com/artist/alendorf)

Образование незаконченное высшее (в процессе).