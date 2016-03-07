3D Artist

Ищу работу (Junior 3D modeller) удалённо или же в Санкт-Петербурге на неполный рабочий день. 18 лет, без опыта работы, но с большим желанием развиваться в сфере CG.

Имеется аттестат школы Realtime School по курсу "Высокополигональное моделирование"

Навыки:

- Создание high/middle/low poly моделей, UV мапинг, текстуринг, запекание карт.

3D пакеты : Maya, Zbrush

Некоторые мои работы можно посмотреть на artstation (www.artstation.com/artist/alendorf)

Образование незаконченное высшее (в процессе).