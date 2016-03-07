3D Artist
Ищу работу (Junior 3D modeller) удалённо или же в Санкт-Петербурге на неполный рабочий день. 18 лет, без опыта работы, но с большим желанием развиваться в сфере CG.
Имеется аттестат школы Realtime School по курсу "Высокополигональное моделирование"
Навыки:
- Создание high/middle/low poly моделей, UV мапинг, текстуринг, запекание карт.
3D пакеты : Maya, Zbrush
Некоторые мои работы можно посмотреть на artstation (www.artstation.com/artist/alendorf)
Образование незаконченное высшее (в процессе).
Действие аккаунта приостановлено!