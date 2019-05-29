Архитектурное проектирование, 3d-визуализации и дизайн интерьеров.

Я архитектор-градостроитель, дизайнер и основатель архитектурной студии ArchiViz.

Опыт в сфере архитектуры и дизайна более 6 лет. Более 70 выполненных проектов, дизайнов и концепций. Более 30 реализованных проектов.

У нас работает команда специалистов архитекторов, дизайнеров, моделлеров и аниматоров.

Обратившись в студию ArchiViz Вы получите:

- Комплексное выполнение проекта

- Соблюдение сроков

- Качественные 3D визуализации

- Грамотно составленная проектная документация

- Связь с заказчиком 24/7

Наши основные услуги:

- Архитектурное проектирование

Проектирование жилых, общественных и промышленных зданий

- Дизайн интерьера

Дизайн интерьера частных и коммерческих помещений

- 3D визуализации

3D визуализации интерьеров и экстерьеров высокого качества

- 3D моделирование

Трехмерное моделирование объектов, предметов или процессов

- Градостроительство

Жилые комплексы, микрорайоны, экопоселки, сады и парки

- 3D анимация

3D туры, сферические панорамы, анимация процесса строительства

- Ландшафтный дизайн

Строительство прудов, био бассейнов, благоустройство участков

Программы в которых мы работаем:

3DsMax (V-ray, Corona), AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, Revit, Solidworks, ZBrush, Unity 3D, Unreal Engine, Photoshop и другие сопутствующие.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: alenenok.s

Наш сайт: http://www.archiviz.biz

Портфолио: www.behance.net/archiviz_studio

Наш канал YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9Vy-7s-y7AbEGX9_EEE0ag/featured?view_as=subscriber