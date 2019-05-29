Я архитектор-градостроитель, дизайнер и основатель архитектурной студии ArchiViz.
Опыт в сфере архитектуры и дизайна более 6 лет. Более 70 выполненных проектов, дизайнов и концепций. Более 30 реализованных проектов.
У нас работает команда специалистов архитекторов, дизайнеров, моделлеров и аниматоров.
Обратившись в студию ArchiViz Вы получите:
- Комплексное выполнение проекта
- Соблюдение сроков
- Качественные 3D визуализации
- Грамотно составленная проектная документация
- Связь с заказчиком 24/7
Наши основные услуги:
- Архитектурное проектирование
Проектирование жилых, общественных и промышленных зданий
- Дизайн интерьера
Дизайн интерьера частных и коммерческих помещений
- 3D визуализации
3D визуализации интерьеров и экстерьеров высокого качества
- 3D моделирование
Трехмерное моделирование объектов, предметов или процессов
- Градостроительство
Жилые комплексы, микрорайоны, экопоселки, сады и парки
- 3D анимация
3D туры, сферические панорамы, анимация процесса строительства
- Ландшафтный дизайн
Строительство прудов, био бассейнов, благоустройство участков
Программы в которых мы работаем:
3DsMax (V-ray, Corona), AutoCAD, ArchiCAD, SketchUp, Revit, Solidworks, ZBrush, Unity 3D, Unreal Engine, Photoshop и другие сопутствующие.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: alenenok.s
Наш сайт: http://www.archiviz.biz
Портфолио: www.behance.net/archiviz_studio
Наш канал YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9Vy-7s-y7AbEGX9_EEE0ag/featured?view_as=subscriber