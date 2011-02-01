Качевственное выполнение работ в быстрые сроки

Баланюк Алена Юрьевна, 1990 года рождения.

Мои контакты

skype balanukalena90

email [email protected]

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Цель:

В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободное время хотелось бы потратить с пользой для семейного бюджета.

Образование:

2004-2007 Херсонский Академический лицей при ХГУ

специальность"Психология и социальная работа"

2007 и по настоящее время

Херсонский Государственный Университет

специальность "Практическая психология"

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.

Языки – украинский, русский (свободно), английский (удовлетворительно).

Личные качества:

Добросовестность, целеустремленность, пунктуальность, активность, ответственность, быстро обучаемая. Всегда стремлюсь узнать что-то новое, готова много работать для достижения поставленных целей.

При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания и углубить знания иностранных языков.

Интересы и увлечения:

Чтение, nail art, путишествия.