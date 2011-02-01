Баланюк Алена Юрьевна, 1990 года рождения.
Мои контакты
skype balanukalena90
email [email protected]
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Цель:
В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободное время хотелось бы потратить с пользой для семейного бюджета.
Образование:
2004-2007 Херсонский Академический лицей при ХГУ
специальность"Психология и социальная работа"
2007 и по настоящее время
Херсонский Государственный Университет
специальность "Практическая психология"
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.
Языки – украинский, русский (свободно), английский (удовлетворительно).
Личные качества:
Добросовестность, целеустремленность, пунктуальность, активность, ответственность, быстро обучаемая. Всегда стремлюсь узнать что-то новое, готова много работать для достижения поставленных целей.
При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания и углубить знания иностранных языков.
Интересы и увлечения:
Чтение, nail art, путишествия.