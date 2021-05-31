AlenkaNasta2019

Выполню работы по озвучке текстов: информационных оповещений, приглашений, приветствий и рекламной информации

Приветствую Вас у себя в профиле! Я творческая личность, у меня приятный голос, моя работа связана с общением по телефону в сфере подбора кадров. Так же легко выступаю переговорщиком в любых сферах жизни, где потребуется. Умею правильно подать и продать информацию, услуги, товар. Если Вам нужна помощь в озвучке Вашей рекламы, информации - рассмотрю Ваши предложения и помогу Вам.