AlenkaNasta2019

Светлана AlenkaNasta2019

 
39 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Выполню работы по озвучке текстов: информационных оповещений, приглашений, приветствий и рекламной информации

Приветствую Вас у себя в профиле! Я творческая личность, у меня приятный голос, моя работа связана с общением по телефону в сфере подбора кадров.  Так же легко выступаю переговорщиком в любых сферах жизни, где потребуется. Умею правильно подать и продать информацию, услуги, товар. Если Вам нужна помощь в озвучке Вашей рекламы, информации - рассмотрю Ваши предложения и помогу Вам.