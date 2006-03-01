AlenkaPusch

Пушарёва Елена Анатольевна

Место жительства Барнаул, Алтайский край

Дата рождения 05.09.1981 г.

Пол женский

Цель

Найти новую интересную творческую работу корреспондента, редактора рубрики

Образование (высшее):

1998 – 2003 гг Алтайский государственный университет Факультет Журналистики; Специальность: Журналист

Языки: немецкий, читаю и могу объясняться

Опыт работы (более 5 лет):

03.2006 – 02.2009

ФГУ "Редакция "Российской газеты", Сибирское представительство в Барнауле

Должность: Собственный корреспондент

Обязанности: Поиск, обработка информации; работа с документами; проведение интервью; написание и редактирование текстов; подготовка материалов для выставления на редакционный сайт. Приоритетные темы: вопросы алтайского законодательства, социальная сфера (здравоохранение, образование), экономика, культура (музеи, художественные выставки, традиции), религия (православие: строительство и восстановление храмов, праздники, крестные ходы).

04.2004 – 03.2006 г. АНО "Медиа-центр", информационное агентство «Банкфакс» (www.bankfax.ru), г. Барнаул

Должность: корреспондент

Обязанности: Сбор и обработка информации, проведение интервью; написание текстов; подготовка текстов к публикации; выставление материалов на сайт. Приоритетные темы: политика (законодательная сфера), экономика, культура.

07.2003 – 03.2004 г. МУ «Редакция газеты «Славгородкие вести», г. Славгород, Алтайский край

Должность: заведующая отделом

Обязанности: Проведение интервью; написание текстов; написание сценариев радиопередач; редактирование и монтаж радиовыпусков; выдача передач в радиоэфир.

1997 – 2004 г.г. Издание УФНС по Алтайскому краю «Мой налоговый советник», газета для предпринимателей «Торговый мост», газета на немецком языке «Zeitung fuer Dich»

Должность: внештатный корреспондент

Навыки:

Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office Word, Adobe Photoshop, основы Adobe Pagemaker, Internet, электронная почта). Работа с цифровой техникой (диктофон, фотокамера), оргтехникой (сканер, принтер, ксерокс). Опыт составления официальных запросов и обращений, ведения телефонных переговоров.

Деловые качества:

Опыт работы в команде, неравнодушие к результатам общего дела, готовность брать на себя ответственность за доверенный участок работы. Дисциплинированость, пунктуальность, способность к организации собственного рабочего времени и пространства, исполнительность. Готовность и способность к дальнейшему обучению, есть большое желание попробовать свои силы в новых для себя ипостасях