Alenkasenkina

Копирайтер

Меня зовут Алёна. Я копирайтер с 6-ти месячным опытом. Работаю удаленно. Люблю свою работу, подхожу к ней творчески и профессионально. Пишу интересные, грамотные, оригинальные тексты, которые не скучно и легко читать. Для описания доступна любая тема, так как я всегда тщательно изучаю направление и тонкости каждого проекта/товара/услуги, что, в свою очередь, способствует привлечению новых клиентов и удержанию существующих.

Так же оказываю услуги по: редактированию текстов; разработке дизайна для полиграфической продукции (буклеты, визитки, афиши, билеты и т.д.); созданию сайтов и логотипов.

Некоторые перечисления из моих услуг:

- тексты для постов ВКонтакте;

- тексты искусства - художники, литераторы, музыканты;

- объявления для Яндекс.Директ, ОЗОН, Wildberries;

- описания к коллекциям одежды авторских брендов, товаров массового спроса;

- описания услуг для салонов красоты;

- тексты для постинга в соцсетях, мебельных фабрик, строительных компаний и тд.

- текстовое наполнение, для строительных компаний.

- и другие темы, товары, сферы.

Всегда открыта для диалога, прислушаюсь к пожеланиям, подскажу решение. Работаю быстро, не затягиваю сроки. Грамотный русский язык.

Гарантирую 100 % уникальность и читаемости текста.

Безналичный расчет.

Цена индивидуально обговаривается с каждым клиентом .