Оты работы в Photoshop, опыт написания статей,новостей, ведения блогов

Тип работы: Постоянная работа (полный рабочий день)

Место работы: Не имеет значения

Телефон: (915) 2532227 (с 09 00 до 22 00)

Электронная почта: [email protected]

Другие контакты: ICQ: 432013335

Личная информация

Город проживания: Москва

Район проживания: Выхино-Жулебино

Образование: Высшее

Дата рождения: 18 ноября 1984 г. (23 года)

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат, детей нет

Опыт работы

Период работы: С октября 2007 по август 2008 года

Должность: Специалист по обслуживанию интернет сайтов (Полная занятость)

В компании: ИнфоКонсалтСервис, г.Москва

Описание деятельности компании: Компания, занимающаяся консультациями в различных сферах деятельности. 109456, г. Москва, проспект Рязанский, д.75, корп.4

http://www.souzbt.ru/

Должностные обязанности: Написание статей для сайта, поиск на оф.сайтах и обработка изображений товара. Подбор, редактирование, обновление и загрузка контента на сайт, осуществление верстки текста на сайте, анализ статистики посещаемости, подготовка отчетов, установка счетчиков посещаемости. Модерация форума (в свободное от работы время).

Фотография на складе единиц товара, обработка изображений в Adobe Photoshop,выкладка изображений на сайт. Создание макетов досок почета в Adobe Photoshop.

Работа в команде с оптимизатором сайта.

Размещение баннеров на сайтах партнеров.

Написание рекламных статей в тематических форумах в пользу посещаемости сайта. Ответы на письма посетителей сайта.

Обучение во время работы, html, Adobe Photoshop, Corel Draw, AutoCAD.

Период работы: С июля 2007 по октябрь 2007 года

Должность: Помощник системного администратора (ученик), оператор сайта (Полная занятость)

В компании: СБТ-Трейдинг, г.Москва

Описание деятельности компании: Интернет – Гипермаркет по продаже бытовой техники любого ценового сегмента ведущих мировых производителей

Ассортиментная линия товара представлена ведущими производителями бытовой техники и потребительской электроники.

109456, г. Москва, проспект Рязанский, д.75, корп.4

Должностные обязанности:

Сборка компьютеров и установка ПО

Установка и настройка Windows, установка драйверов для Windows, оптимизация работы системы, снятие ограничения на скорость работы интернета, создание точки восстановления системы на случай отказа в работе. Настройка программ записи CD-DVD дисков, Установка программ, автоматически облегчающих работу Операционной системе. Установка и настройка антивирусных прогр.(NOD32 ).Поиск и устранение вирусов. Установка, настройка под сканер программ распознавания текста. Установка и настройка программ для записи дисков и образов дисков Nero, Alkohol 120%,Ultra ISO и т.д. Программ для блокировки и скрытия папок. Восстановления удаленных файлов.

Обучение работе с компьютером и установленными программами. Обучение работе с программами удаление троянских и шпионских модулей с компьютера, после посещения зараженных сайтов.

Установка Windows, с полным форматированием жесткого диска, с разбиением жесткого диска на место под Windows и место под хранение файлов, с сохранением данных

Образование

Учебное заведение: Московский государственный гуманитарный университет имени М.А.Шолохова (Москва)

Дата окончания: Июнь 2007 года

Факультет: Технологии и Предпринимательства

Специальность: Преподаватель технологии и предпринимательства

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Технический

Компьютерные навыки: Работаю в Photoshop CS3

Основы языка верстки страниц HTML

Опыт работы с Microsoft FrontPage

работаю в программе 123 Flash Menu

Продолжаю изучать Adobe Photoshop на видеоуроках, Corel Draw, и другие граф. Редакторы, Подбор, редактирование, обновление и загрузка контента на сайт

Начинаю работать в Macromedia Flash MX

знание базовой информации в области интернет-маркетинга

В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ. Модерация форума

Опыт написания собственных сайтов руками "с нуля".

Наполнение сайтов, чтение чужого кода, работа с шаблонами сайтов.

Опыт работы с интернетом, с системами управления контентом

Восстановление чёрно-белых и выцветших фотографий средствами сканера и Photoshop

Редактирование и нарезание видео (VirtualDub Russian, Xilisoft Video Converter).

Сборка компьютеров и установка ПО

установка и настройка и восстановление операционных систем семейства Microsoft Windows, офисного программного обеспечения Microsoft.

Умение работать с антивирусными программами

Поиск и устранение вирусов.

Настройка антивируса NOD32 на обнаружение и удаление вирусов и троянов

Подключение периферийных и дополнительных устройств.

Настройка доступа к сетевым и локальным принтерам

Поддержка пользователей

Сборка компьютеров и установка ПО

Установка и настройка Windows, установка драйверов для Windows, оптимизация работы системы, снятие ограничения на скорость работы интернета, создание точки восстановления системы на случай отказа в работе, настройка программ записи CD-DVD дисков, Установка программ, автоматически облегчающих работу Операционной системе. Установка и настройка антивирусных прогр.(NOD32 ).Поиск и устранение вирусов. Установка, настройка под сканер программ распознавания текста. Установка и настройка программ для записи дисков и образов дисков Nero, Alkohol 120%,Ultra ISO и т.д.Программ для блокировки и скрытия папок. Восстановления удаленных файлов.

Обучение работе с компьютером и установленными программами. Обучение работе с программами удаление троянских и шпионских модулей с компьютера, после посещения зараженных сайтов.

Установка Windows, с полным форматированием жесткого диска, с разбиением жесткого диска на место под Windows и место под хранение файлов, с сохранением данных

Сборка ПК, заправка картриджей для струйных принтеров HP.

Дополнительная информация

Наличие водительских прав: Категория B

Ключевые навыки и достижения: Опыт работы в коллективе, умение общаться с клиентами, повышение уровня стрессоустойчивости, небольшой опыт работы с базами данных 1С Предприятие, умение общаться с начальством и коллегами по работе. Опыт проведения переговоров с людьми - опыт работы в call-центре. Опыт работы по созданию back-up (ов). Опыт помощи в работе пользователям. Опыт работы с HTML

Дополнительные сведения: Личные качества: ответственность, исполнительность, самостоятельность, творческая инициатива, умение грамотно излагать свои мысли. Внимательность, опыт работы с текстами, легкая обучаемость.

Занятия в свободное время: Занимаюсь изучением верстки HTML, Photoshop, Corel Draw и компьютерной техники, фотографией, рисую от руки, выжеганием по дереву. Создаю работы своими руками. Отслеживание авторынка. Увлекаюсь автомобилями, люблю водить.

Так же возможны задержки на работе в послерабочее время, только в том случае, если они оплачиваются!

Есть любительский опыт работы с цифровыми фотоаппаратами. Изучение компьютерного ПО, основ программирования, изучение работы системы, работа с фотографиями, редактирование фото, Изучение HTML и PHP, Программы для создания флеш собрание коллекции фильмов на дисках, редактирование и обрезание титров, восстановление чёрно-белых и выцветших фото., занятие спортом (велоспорт, настольный теннис), изучение AutoCAD 2006, и 3DMAX.

Вредных привычек нет (не курю, не пью)