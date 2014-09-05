AlesiaL

Оксана AlesiaL

 
33 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Художник

Профессиональные навыки: рисую от руки, владею такими техниками, как академический рисунок (знания пластической анатомии) и живопись (масло, пастель, акварель).

Умение рисовать на графическом планшете (графические программы CorelDRAW, Illustrator ,PhotoShop и SketchUp, базовые знания 3d Max).

Высшее образование: Киевский университет имени Б. Гринченка, факультет изобразительного искусства.

CorelDRAWIllustrator3ds MaxSketchUpPhotoshop
Портфолио
Верстка полиграфии
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от $10
от 1 дня
#1194
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#3271