Художник

Профессиональные навыки: рисую от руки, владею такими техниками, как академический рисунок (знания пластической анатомии) и живопись (масло, пастель, акварель).

Умение рисовать на графическом планшете (графические программы CorelDRAW, Illustrator ,PhotoShop и SketchUp, базовые знания 3d Max).

Высшее образование: Киевский университет имени Б. Гринченка, факультет изобразительного искусства.