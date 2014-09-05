Художник
Профессиональные навыки: рисую от руки, владею такими техниками, как академический рисунок (знания пластической анатомии) и живопись (масло, пастель, акварель).
Умение рисовать на графическом планшете (графические программы CorelDRAW, Illustrator ,PhotoShop и SketchUp, базовые знания 3d Max).
Высшее образование: Киевский университет имени Б. Гринченка, факультет изобразительного искусства.
Портфолио
- Отрисовка логотипа155 просмотров
- Разработка визитки.156 просмотров
- Разработка логотипа.189 просмотров
- Котейко195 просмотров
- Визитка252 просмотра
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