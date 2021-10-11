UX UI дизайнер веб- и мобильных пользовательских интерфейсов

Привет! Я сертифицированный дизайнер веб-и мобильных пользовательских интерфейсов с отличным знанием Figma, Miro, WordPress, Webflow и Adobe CC. Я всегда стараюсь создать продукт, который выглядит не только великолепно, но и эффективно в первую очередь для пользователей.

 Мои навыки:

- Веб-дизайн:

Я создаю и прототипирую веб-сайт и дизайн целевой страницы. Я также создаю адаптивные современные веб-сайты и целевые страницы. У меня есть опыт в создании дизайна для сайтов электронной коммерции, целевых страниц и корпоративных сайтов европейских компаний.

- Дизайн интерфейса мобильного приложения:

У меня есть опыт в разработке пользовательского интерфейса и иконок для приложений iOS и Android. В своей работе я использую iOS guidelines и рекомендации по Material Design для разработки отличных приложений. - Дизайн маркетинговых материалов

 Мои инструменты:

- Figma - WordPress - Webflow - Miro - Adobe Photoshop - Adobe After Effects - Adobe Illustrator - Adobe Photoshop Lightroom

Вы можете быть уверены, что получите профессиональные услуги по дизайну на разумных условиях и по разумным ценам. В свою очередь, я ожидаю, что вы предоставите мне четкие требования и всю необходимую информацию для работы над проектом.

Я открыта для ваших предложений!