Alesia_campbell

Алеся Alesia_campbell

 
24 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Frontend developer

Привет! Меня зовут Алеся, и я фронтенд разработчик с коммерческим опытом работы более 2.5 лет. Я специализируюсь на создании уникальных и современных веб-сайтов с использованием HTML, CSS, JavaScript и других технологий.

Я готова взяться за любой проект - от небольших лэндингов до сложных веб-приложений. Моя цель - создать продукт, который будет соответствовать вашим потребностям и привлечет вашу аудиторию.


Skills:

  • HTML, CSS, SASS

  • JavaScript

  • Vue.js

  • Bootstrap

  • PHP, Laravel (basics)

  • Animations

  • Adaptive Responsive

  • Team Leadership

  • Attention to Detail

  • Bug Fixes

При личном общении могу дать ссылку на свое портфолио, для подтверждения своих компетенций :)

Telegram: @Osipesha
WhatsApp: +48516639153