Alesia_campbell

Frontend developer
Привет! Меня зовут Алеся, и я фронтенд разработчик с коммерческим опытом работы более 2.5 лет. Я специализируюсь на создании уникальных и современных веб-сайтов с использованием HTML, CSS, JavaScript и других технологий.
Я готова взяться за любой проект - от небольших лэндингов до сложных веб-приложений. Моя цель - создать продукт, который будет соответствовать вашим потребностям и привлечет вашу аудиторию.
Skills:
HTML, CSS, SASS
JavaScript
Vue.js
Bootstrap
PHP, Laravel (basics)
Animations
Adaptive Responsive
Team Leadership
Attention to Detail
Bug Fixes
При личном общении могу дать ссылку на свое портфолио, для подтверждения своих компетенций :)
Telegram: @Osipesha
WhatsApp: +48516639153