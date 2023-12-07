Alesia_campbell

Frontend developer

Привет! Меня зовут Алеся, и я фронтенд разработчик с коммерческим опытом работы более 2.5 лет. Я специализируюсь на создании уникальных и современных веб-сайтов с использованием HTML, CSS, JavaScript и других технологий.



Я готова взяться за любой проект - от небольших лэндингов до сложных веб-приложений. Моя цель - создать продукт, который будет соответствовать вашим потребностям и привлечет вашу аудиторию.



Skills:



HTML, CSS, SASS

JavaScript

Vue.js

Bootstrap

PHP, Laravel (basics)

Animations

Adaptive Responsive

Team Leadership

Attention to Detail

Bug Fixes

При личном общении могу дать ссылку на свое портфолио, для подтверждения своих компетенций :)

Telegram: @Osipesha

WhatsApp: +48516639153