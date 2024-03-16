Сделаю перевод из аудио (видео) в текст (транскрибация текста)
Грамотно и в короткие сроки перепечатаю текст из лекций, семинаров, тренингов, видео-уроков , фото, сканера,
рукописный и т. д.
Удаляю слова-паразиты. Работаю быстро, четко и грамотно. Обеспечиваю ответственное и качественное выполнение задания.
Работаю с записями на русском языке и только хорошего качества.
Записи с заиканием, не разборчивой речью, плохим качеством, где есть посторонние шумы и перебивают друг - друга не беру.
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Объем услуги : 10000 знаков