AlesyaVolchkova

Алеся Волчкова AlesyaVolchkova

 
27 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
https://www.behance.net/alesya1996aa70

UX / UI дизайнер, разработка дизайнов логотипов, фирменного стиля, адаптивных сайтов и мобильных приложений. С удовольствием поработаю над Вашим проектом [email protected]

Портфолио