Алеся Волчкова AlesyaVolchkovaAlesyaVolchkova
27 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
https://www.behance.net/alesya1996aa70
UX / UI дизайнер, разработка дизайнов логотипов, фирменного стиля, адаптивных сайтов и мобильных приложений. С удовольствием поработаю над Вашим проектом [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Онлайн-каталог ZaDoor142 просмотра
- ЭМС фитнес-центр BeFit188 просмотров
- Green Park conference & SPA hotel141 просмотр
- My fly air company163 просмотра
- Строительство домов и бань165 просмотров