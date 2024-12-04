8 років працюю графічним дизайнером у різних проектах та галузях. Великий досвід у створенні продуктових дизайнів, логотипів, ілюстрацій, макетів, брендинг і т.д. Володію та процюю у Adobe Photoshop, Illustrator та InDesign, Figma.
Портфолио
- Дизайн упаковки консервы1 просмотр
- Дизайн упаковки краскинет просмотров
- Стоматологическая клиника1 просмотр
- Дизайн вафельного батончиканет просмотров
- Логотип для базы отдыханет просмотров
- Логотип для криптосайтанет просмотров
- Коробканет просмотров