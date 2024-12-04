Alesya_Valevskay

Алеся Валевская Alesya_Valevskay

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад

8 років працюю графічним дизайнером у різних проектах та галузях. Великий досвід у створенні продуктових дизайнів, логотипів, ілюстрацій, макетів, брендинг і т.д. Володію та процюю у Adobe Photoshop, Illustrator та InDesign, Figma.

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