Alesya_artweb

Здравствуйте! Меня зовут Алеся.

Я веб-дизайнер. Сейчас прокачиваю свои навыки в графическом дизайне.

Я специализируюсь на разработке инфографики для карточек маркетплейса, создаю лендинги и разрабатываю логотипы.

У меня большой опыт в выстраивании деловых отношений с заказчиком и налаживание бизнес-процессов.Я умею настроить работу с клиентом и распределить задачи. Перед началом проекта, я составлю брифинг, проконсультирую, подготовлю макет-структуру будущего сайта или лэндинга, подберу концепцию дизайна и стилистику.

Я прошла курсы копирайтинга, для получения навыков составления УТП и коммерческих текстов. Успешно закончила курсы веб-дизайна от Студии-Кво и верстке на Tilda. Сейчас прошла курсы "Графический дизайнер сувенирной и рекламной продукции"от федерального проекта «Содействие занятости»