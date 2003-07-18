Alesya_nav

Тестировщик

Являюсь Тестировщиком ПО.

- Коммерческий опыт работы в качестве Специалиста по тестированию ПО;

- Техническое образование и оконченные курсы по тестированию ПО;

- Практический опыт работы с SQL/NoSQL запросами и тестированием API;

- Опыт тестирования ЧатБота в телеграм;

- Уверенное понимание и участие в гибких методологиях (Scrum, Kanban);

- Опыт работы в качестве лидогенератора (IT-компания) и службы поддержки клиентов (банк).

Используемые инструменты:

- Тестирование API: Postman, Swagger;

- DevTools;

- Языки программирования (Базовый уровень): Python, C++;

- HTML/CSS;

- БД: SQL/MySQL, NoSQL/MongoDB;

Проведу полноценное тестирование вашего сайта/приложения любого формата (интернет-магазин, корпоративный сайт, сайт-визитка и т.д.)

Обеспечу тестирование на высоком уровне:

- Функциональное тестирование;

- Тестирование UI/UX;

- API Тестирование;

- Тестирование верстки, на соответствие макетам (мокапам) дизайна;

- Проверка валидации форм, полей;

- Внесение предложений по оптимизации вашего продукта с точки зрения пользователя;

- Кроссбраузерное/кроссплатформенное тестирование;

- Тестирование адаптива;

Рассматриваю как краткосрочное, так и долгосрочное сотрудничество.