Alesya_nav

Являюсь Тестировщиком ПО.
- Коммерческий опыт работы в качестве Специалиста по тестированию ПО;
- Техническое образование и оконченные курсы по тестированию ПО;
- Практический опыт работы с SQL/NoSQL запросами и тестированием API;
- Опыт тестирования ЧатБота в телеграм;
- Уверенное понимание и участие в гибких методологиях (Scrum, Kanban);
- Опыт работы в качестве лидогенератора (IT-компания) и службы поддержки клиентов (банк).
Используемые инструменты:
- Тестирование API: Postman, Swagger;
- DevTools;
- Языки программирования (Базовый уровень): Python, C++;
- HTML/CSS;
- БД: SQL/MySQL, NoSQL/MongoDB;
Проведу полноценное тестирование вашего сайта/приложения любого формата (интернет-магазин, корпоративный сайт, сайт-визитка и т.д.)
Обеспечу тестирование на высоком уровне:
- Функциональное тестирование;
- Тестирование UI/UX;
- API Тестирование;
- Тестирование верстки, на соответствие макетам (мокапам) дизайна;
- Проверка валидации форм, полей;
- Внесение предложений по оптимизации вашего продукта с точки зрения пользователя;
- Кроссбраузерное/кроссплатформенное тестирование;
- Тестирование адаптива;
Рассматриваю как краткосрочное, так и долгосрочное сотрудничество.