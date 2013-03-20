Дата рождения: 31 марта 1985 г.
Адрес проживания: Санкт-Петербург
Электронная почта: [email protected]
Пожелания к будущей работе
Сфера деятельности: IT, написание статей,
Профессиональные навыки
• Степень владения компьютером: опытный пользователь ПК: Word‚ Excel, 1C
• Владею основами WEB-дизайна (HTML, CSS)
• Ориентируюсь в социальных сетях
• Имею опыт написания пресс-релизов, рекламных статей, информативных статей для рекламного и модельного агентства
• Проводила рекламную компанию в интернете (соц. сети, Яндекс Директ, наполнение сайта)
Образование
высшее; СПбГУКИ, специальность: реклама
годы учебы: 2006-2012
Дополнительная информация Личностные качества: ответственность, умение добиваться поставленной задачи, широкий гуманитарный кругозор
Семейное положение: замужем
Дети: есть
Вредные привычки: отсутствуют