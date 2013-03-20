AlevitaVi

Александра AlevitaVi

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Дата рождения: 31 марта 1985 г.

Адрес проживания: Санкт-Петербург

Электронная почта: [email protected]

Пожелания к будущей работе

Сфера деятельности: IT, написание статей,

Профессиональные навыки

• Степень владения компьютером: опытный пользователь ПК: Word‚ Excel, 1C

• Владею основами WEB-дизайна (HTML, CSS)

• Ориентируюсь в социальных сетях

• Имею опыт написания пресс-релизов, рекламных статей, информативных статей для рекламного и модельного агентства

• Проводила рекламную компанию в интернете (соц. сети, Яндекс Директ, наполнение сайта)

Образование

высшее; СПбГУКИ, специальность: реклама

годы учебы: 2006-2012

Дополнительная информация Личностные качества: ответственность, умение добиваться поставленной задачи, широкий гуманитарный кругозор

Семейное положение: замужем

Дети: есть

Вредные привычки: отсутствуют

Копирайтинг
нет отзывов
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