Нужен магазин по продаже цифрового контента. Смотри приложение.
Интернет-магазины18 заявок
Закрыт
18 лет назад
Нужен магазин по продаже цифрового контента. Смотри приложение.
Нужен сайт как http://www.i-loto.ru с доработкой под мои нужды и установкой.
Что нужно: 1. Создание шаблона с оригинальным дизайном для shop-script premium. 2. Доработка скрипта под мои нужды. Предлагайте свою цену на шаблон, о доработке отдельно и по почте. Указывайте реальные цены, цену вида 0,1$ и т.п. воспринимаю в серьез, ...