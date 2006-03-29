Что нужно: 1. Создание шаблона с оригинальным дизайном для shop-script premium. 2. Доработка скрипта под мои нужды. Предлагайте свою цену на шаблон, о доработке отдельно и по почте. Указывайте реальные цены, цену вида 0,1$ и т.п. воспринимаю в серьез, ...