Опыт работы
Контент-менеджер
с 02.2012 по 08.2013 (1 год 6 месяцев)
MTI (Дистрибуция IT-товаров)
- Редактирование товарных карточек
- Составление описаний к продукции сайта
- Обработка фото
- Ведения акций
- Работа с базами данных.
- Мониторинг цен
Контент-менеджер
с 04.2011 по 01.2012 (9 месяцев)
Wikimart (Интернет гипермаркет)
- Создание товарных карточек
- Редактирование товарных карточек
- Составление описаний к продукции сайта
- Обработка фото
- Введение товара в 1С
Образование
Высшее
с 09.2010 по 06.2015
КПУ, Экономики, экономика предприятия, Запорожье.
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Ms office
Adobe Photoshop опыт создания акционных баннеров
Html средний уровень
CSS начальный уровень
Опыт работы с большим количеством систем управления контентом (Wordpress, DLE, ShopScript, Joomla, Virtuemart, Simpla, XCMS, Mambo)
Владение языками
Русский — эксперт
Украинский — эксперт
Английский — средний
Дополнительная информация
Опытный пользователь ПК (ОС Windows, Office и т.д.).
Активный пользователь интернет и социальных сетей(vk, odnoklassniki, facebook, twitter, instagram)
Базовые знания создания сайтов.
Опыт удаленной работы в сети интернет.
Личные качества: Ответственный, быстро обучаюсь, добросовестный, пунктуальный, активная жизненная позиция, готовность работать в команде.