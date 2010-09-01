Контент менеджер с опытом работы.

Опыт работы

Контент-менеджер

с 02.2012 по 08.2013 (1 год 6 месяцев)

MTI (Дистрибуция IT-товаров)

- Редактирование товарных карточек

- Составление описаний к продукции сайта

- Обработка фото

- Ведения акций

- Работа с базами данных.

- Мониторинг цен

Контент-менеджер

с 04.2011 по 01.2012 (9 месяцев)

Wikimart (Интернет гипермаркет)

- Создание товарных карточек

- Редактирование товарных карточек

- Составление описаний к продукции сайта

- Обработка фото

- Введение товара в 1С

Образование

Высшее

с 09.2010 по 06.2015

КПУ, Экономики, экономика предприятия, Запорожье.

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером, ПО

Ms office

Adobe Photoshop опыт создания акционных баннеров

Html средний уровень

CSS начальный уровень

Опыт работы с большим количеством систем управления контентом (Wordpress, DLE, ShopScript, Joomla, Virtuemart, Simpla, XCMS, Mambo)

Владение языками

Русский — эксперт

Украинский — эксперт

Английский — средний

Дополнительная информация

Опытный пользователь ПК (ОС Windows, Office и т.д.).

Активный пользователь интернет и социальных сетей(vk, odnoklassniki, facebook, twitter, instagram)

Базовые знания создания сайтов.

Опыт удаленной работы в сети интернет.

Личные качества: Ответственный, быстро обучаюсь, добросовестный, пунктуальный, активная жизненная позиция, готовность работать в команде.