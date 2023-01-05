3D Визуализация, дизайн, 3d моделирование, чертежи на заказ

Выполняю работы по 3D визуализации и моделированию следующих объектов:

- визуализация интерьеров жилимых и общественных помещений

- визуализация экстерьеров, фасадов зданий

- создание 3D планов

- предметная визуализация

- моделирование 3D объектов

- создание небольших видеороликов

- создание 360˚панорам, 3D туров

- начерчу любой чертеж по вашим размерам в программе AutoCAD (Автокад).

- Оцифровка чертежей в формат dwg.;

- Перевод чертежей из одного формата в другой;

- Разработка исполнительной документации;

- Разработка комплекта чертежей для дизайн-проекта;

- Чертежи для курсовых и дипломных работ;

- Обучение работе в программе AutoCAD, помощь в установке

Работаю в программах 3ds max, AutoCAD, ArchiCAD