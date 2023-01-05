Alex-1111

Александр Alex-1111

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3D Визуализация, дизайн, 3d моделирование, чертежи на заказ

Выполняю работы по 3D визуализации и моделированию следующих объектов:

- визуализация интерьеров жилимых и общественных помещений 

- визуализация экстерьеров, фасадов зданий

- создание 3D планов 

- предметная визуализация 

- моделирование 3D объектов 

- создание небольших видеороликов

- создание 360˚панорам, 3D туров 

- начерчу любой чертеж по вашим размерам в программе AutoCAD (Автокад).

- Оцифровка чертежей в формат dwg.;

- Перевод чертежей из одного формата в другой;

- Разработка исполнительной документации;

- Разработка комплекта чертежей для дизайн-проекта;

- Чертежи для курсовых и дипломных работ;

- Обучение работе в программе AutoCAD, помощь в установке

Работаю в программах 3ds max, AutoCAD, ArchiCAD

Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $45от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга