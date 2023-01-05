3D Визуализация, дизайн, 3d моделирование, чертежи на заказ
Выполняю работы по 3D визуализации и моделированию следующих объектов:
- визуализация интерьеров жилимых и общественных помещений
- визуализация экстерьеров, фасадов зданий
- создание 3D планов
- предметная визуализация
- моделирование 3D объектов
- создание небольших видеороликов
- создание 360˚панорам, 3D туров
- начерчу любой чертеж по вашим размерам в программе AutoCAD (Автокад).
- Оцифровка чертежей в формат dwg.;
- Перевод чертежей из одного формата в другой;
- Разработка исполнительной документации;
- Разработка комплекта чертежей для дизайн-проекта;
- Чертежи для курсовых и дипломных работ;
- Обучение работе в программе AutoCAD, помощь в установке
Работаю в программах 3ds max, AutoCAD, ArchiCAD
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Архитектура зданий
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Интерьеры и Экстерьеры
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