Требуется установка готового шаблона HTML на CMS. Шаблон . Необходима возможность редактирования контента.
- Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт6 лет назад
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Нужно разработать модуль интеграции сервиса онлайн-кассы для CMS интернет-магазина (WooCommerce). Подробное ТЗ скину в скайп!Закрыт6 лет назад
Нужно натянуть стандартный шаблон на стандартный движок. Настроить приём прайса в определённом формате, который готовится в 1С.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Ищем специалиста который сможет внедрить правки для нашего сайта по ТЗ от топовой конторы. Примерный объем работ опубликую здесь. Детальное ТЗ в личку после личного общения в скайпе. Сроки и цены будем обсуждать ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать готовую CRM систему под задачи Автопрокатной компании по ТЗ. -Движение лида, -Движение сделки, -Карточка клиента, -Карточка автомобиля, -Календарь загрузки Авто (Основной инструмент) -Телефония и др. Пишите свой скайп!!Закрыт6 лет назад
Сайт азбукапола.рф Joomla + VirtueMart 2 Настроить синхронизацию из 1С в Joomla. Скорей всего лучший способ будет замена значении в MySQL. Ключом для будет Артикул товара, меняется значение «Количество», «Цена», «Цена за упаковку», «[url=https://www.fl.ru/projects/3359595/nastroit-sinhronizatsiyu-s-1s--verstka-joomla-virtuemart.html#]Скидка[/url]». Поле «Скидка» еще не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо на сайте sandverlux.by доработать коллекции. чтобы в каждом разделе товара, было выделение производитель и его коллекции,чтобы можно было быстрее покупателю ориентироваться и фильтровать нужные запросы. платформа битриксЗакрыт6 лет назад
Нужно импортировать все товары с действующего интернет магазина шин и дисков abvant.ru работающего на Престашоп в интернет магазин new.abvant.ru работающий на Опенкарт. Главное, чтобы все товары перенеслись со своей информацией (артикул, город, срок доставки, поставщик и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
перекомпоновать страницы сайта идеи приветствуются дизайн менять не требуется тематика сайта: шоу группа ПИШИТЕ СВОЙ СКАЙП!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Наш сайт: http://spb.54-mebel.ru/Ivushka Донор: https://www.nadommebel.com/catalog/?brand=262/1) Нужно сделать как на доноре цену.2) Отредактировать и улучшить фото, добавить больше фотографий3) Откорректировать описание.4) Добавить нужные опции.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Такой нужен: feflues.ru/constructor/ Пишите сразу свой скайп!!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать несколько простеньких JS скриптов по конкретному ТЗ. Детали при обсуждении: Возможна работа на постоянной основе, пишите в комментариях стоимость своего часа.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад