Нужно импортировать все товары с действующего интернет магазина шин и дисков abvant.ru работающего на Престашоп в интернет магазин new.abvant.ru работающий на Опенкарт. Главное, чтобы все товары перенеслись со своей информацией (артикул, город, срок доставки, поставщик и ...