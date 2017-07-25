Alex-bog

Александр Богданенко Alex-bog

 
33 годаУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Импортирование всех товаров с сайта на другой сайт
Всё отлично! Рекомендую!
mbulygin
Максим 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Разработка JS скриптов для сайта
Четкое ТЗ, всегда на связи, текущие вопросы решались быстро. Рекомендую
Все быстро и качественно!Рекомендую!!
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