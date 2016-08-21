Alex-light

Welcome :)
Добро пожаловать !
Предлагаю вам сотрудничество по таким категориям как :
1. Информационная безопасность ( защита баз данных и лечение ваших сайтов от вирусов и другое .. )
2. Обеспечение максимальной производительности вашего сайта ( скорость работы и правильная работа скриптов )
3. Создание / редактирование сайтов.
4. Консультации в сфере криптографии и криптовалют.
Все работы выполняю по указанным срокам, работаю честно и добросовестно.
Обращайтесь по контактным данным указанных в анкете.