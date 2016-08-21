Alex-light

Welcome :)

Добро пожаловать !

Предлагаю вам сотрудничество по таким категориям как :

1. Информационная безопасность ( защита баз данных и лечение ваших сайтов от вирусов и другое .. )

2. Обеспечение максимальной производительности вашего сайта ( скорость работы и правильная работа скриптов )

3. Создание / редактирование сайтов.

4. Консультации в сфере криптографии и криптовалют.

Все работы выполняю по указанным срокам, работаю честно и добросовестно.

Обращайтесь по контактным данным указанных в анкете.