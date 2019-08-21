Alex-shuhart

Проверка текста на наличие ошибок и перевод текста на английский язык
Переводы54 заявки
Закрыт
5 лет назад
Проверка текста на наличие ошибок и перевод текста на английский язык
Требуется человек, для ручной рассылки в телеграм каналы и чаты в вотс апп.
Ищем специалиста, по парсингу аудитории из групп в телеграмме. Общее кол-во участников: 37 тыс. человек
Ищем СММ специалиста, для продвижения нашей компании в соц сетях (вк, фейсбук, инстаграм), также для рассылки сообщений в мессенджерах (телеграм, Вотс апп, вайбер). Тематика: эскорт агентство.