Ищу решение конструктора товарных лендингов (пример: [url=http://funvezun.ru/maskneon/1/]http://funvezun.ru/maskneon/1/[/url]) для работы на своем домене(хостинге) в связке с CRM по API.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
5 лет назад
Ищу решение конструктора товарных лендингов (пример: [url=http://funvezun.ru/maskneon/1/]http://funvezun.ru/maskneon/1/[/url]) для работы на своем домене(хостинге) в связке с CRM по API.
Нужна техническая реализация системы управления комментариев с разных аккаунтов на Youtube. Примерно 20-30 аккаунтов которые постоянно ведут активность, подписки, просмотры и т.д.