Стаж успешной юридической работы в сфере налогообложения более 20 лет. Большой опыт консультирования и представительства в судах различных инстанций. Я буду полезен, если Вам необходимы:
- консультации по любым налогам;
- разъяснения по применению налоговых вычетов по НДФЛ, НДС;
- подготовить обращения, заявления в налоговые органы;
- подготовить возражения и/или жалобу по налоговой проверке;
- подготовить заявление, ходатайство в суд по налоговому спору;
- обжаловать судебные акты по налоговым спорам.
Мои преимущества:
- Наличие высшего юридического образования, полученного в государственном университете.
- Более 20 лет успешной правовой работы в сфере налогообложения.
- Богатая положительная судебная практика по налоговым спорам и другим вопросам.
- Регулярное оказание консультаций по любым вопросам налогообложения по всем налоговым режимам.
- Безупречная репутация, основанная на добросовестном исполнении должностных обязанностей на протяжении всей службы.
- Ответственность за качество работы и объективность при оценке рассматриваемой ситуации.
В процессе работы:
- Разберу все особенности вашей ситуации
- Изучу всю сложившуюся судебную и административную практику по аналогичным вопросам
- Подготовлю развернутое и юридически обоснованное заключение по интересующему вопросу