Консультации по налогам и подготовка документации! Все онлайн!

Стаж успешной юридической работы в сфере налогообложения более 20 лет. Большой опыт консультирования и представительства в судах различных инстанций. Я буду полезен, если Вам необходимы:

- консультации по любым налогам;

- разъяснения по применению налоговых вычетов по НДФЛ, НДС;

- подготовить обращения, заявления в налоговые органы;

- подготовить возражения и/или жалобу по налоговой проверке;

- подготовить заявление, ходатайство в суд по налоговому спору;

- обжаловать судебные акты по налоговым спорам.

Мои преимущества:

- Наличие высшего юридического образования, полученного в государственном университете.

- Более 20 лет успешной правовой работы в сфере налогообложения.

- Богатая положительная судебная практика по налоговым спорам и другим вопросам.

- Регулярное оказание консультаций по любым вопросам налогообложения по всем налоговым режимам.

- Безупречная репутация, основанная на добросовестном исполнении должностных обязанностей на протяжении всей службы.

- Ответственность за качество работы и объективность при оценке рассматриваемой ситуации.

В процессе работы:

- Разберу все особенности вашей ситуации

- Изучу всю сложившуюся судебную и административную практику по аналогичным вопросам

- Подготовлю развернутое и юридически обоснованное заключение по интересующему вопросу