Предлагаю услуги по верстке таких сайтов как: landing, blog, корпоративные сайты, сайты визитки, интернет магазины и т.д. Сайты верстаю кросс браузерные и адаптивные (даже без наличия макетов для tablet and mobile devices).
Для меня первостепенной задачей является реализовать все пожелания заказчика за оптимальные сроки и адекватную цену. Помогу бесплатно с заливкой сайта на хостинг и с регистрацией домена (при желании заказчика).
Работаю по предоплате 25-50% (зависит от объема работы), либо безопасный платеж.
Навыки:
HTML5
CSS3
JQuery
препроцессоры LESS/SASS
Gulp
методология написания классов BEM
Flexbox
Grid
GitHub
Гарантии:
В течении 30 календарных дней бесплатно делаю правки в коде, которые не были замечены при сдаче финальной версии проекта заказчику, но которые всплыли при дальнейшем использовании сайта.
Портфолио:
https://blog.alexdeveloper.ru/
https://startup.alexdeveloper.ru/
https://podiatrist.alexdeveloper.ru/
https://goclippingpath.alexdeveloper.ru/
https://takeoff.alexdeveloper.ru/
Способы оплаты:
VISA
Банковский перевод
Webmoney
Paypal
Безопасный платеж
Мои контакты:
email: [email protected]
Viber: +37369755227
WhatsApp: +37369755227
Telegram: @alexdev090283