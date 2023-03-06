Верстка HTML, CSS, JS

Предлагаю услуги по верстке таких сайтов как: landing, blog, корпоративные сайты, сайты визитки, интернет магазины и т.д. Сайты верстаю кросс браузерные и адаптивные (даже без наличия макетов для tablet and mobile devices).

Для меня первостепенной задачей является реализовать все пожелания заказчика за оптимальные сроки и адекватную цену. Помогу бесплатно с заливкой сайта на хостинг и с регистрацией домена (при желании заказчика).

Работаю по предоплате 25-50% (зависит от объема работы), либо безопасный платеж.

Навыки:

HTML5

CSS3

JQuery

препроцессоры LESS/SASS

Gulp

методология написания классов BEM

Flexbox

Grid

GitHub

Гарантии:

В течении 30 календарных дней бесплатно делаю правки в коде, которые не были замечены при сдаче финальной версии проекта заказчику, но которые всплыли при дальнейшем использовании сайта.

Портфолио:

https://blog.alexdeveloper.ru/

https://startup.alexdeveloper.ru/

https://podiatrist.alexdeveloper.ru/

https://goclippingpath.alexdeveloper.ru/

https://takeoff.alexdeveloper.ru/

Способы оплаты:

VISA

Банковский перевод

Webmoney

Paypal

Безопасный платеж

Мои контакты:

email: [email protected]

Viber: +37369755227

WhatsApp: +37369755227

Telegram: @alexdev090283