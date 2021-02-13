Alex12Pastukhova

Приветствую! Помогу вам с вашей заявкой быстро и качественно.

Добрый день . Мне 20 лет , учусь в институте МЧС города Санкт-Петербург, на третьем курсе по специальности психология.

Имеется опыт работы smm менеджером. Смогу проанализировать целевую аудиторию , сделать анализ конкурентов и бизнес-процессов , составить для вас контент-план ( с постами и сторис), создать визуал , составить грамотную шапку профиля и актуальные сторис.

Так же смогу переписать для вас текст с аудио,фото и видео носителя.