Alex15071998

Кузнецова Александра Женщина, 21 год, родилась 15 июля 1998 +7 (962) 7606520 [email protected] — предпочитаемый способ связи Проживает: Волжский Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия Не готова к переезду, не готова к командировкам
Начинающий специалист Начало карьеры, студенты • Административный персонал • Продажи • Финансы, Банки, Инвестиции Занятость: полная занятость График работы: гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы —2 месяца
Июль 2016 — Август 2016
2 месяца
Организация:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Волгоград
Должность:
Работник приемной комиссии
Обязанности:
Регистрация абитуриента, помощь в заполнении анкеты, работа с документами
Образование: Высшее, год окончания-2021
Волгоградская академия государственной службы (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации), Волгоград Экономический, Экономическая безопасность
Знание языков
Русский — Родной
Навыки
способности к деловому общению; организация и планирование рабочего времени;