Alex15071998

Кузнецова Александра Женщина, 21 год, родилась 15 июля 1998 +7 (962) 7606520 [email protected] — предпочитаемый способ связи Проживает: Волжский Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия Не готова к переезду, не готова к командировкам

Начинающий специалист Начало карьеры, студенты • Административный персонал • Продажи • Финансы, Банки, Инвестиции Занятость: полная занятость График работы: гибкий график, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —2 месяца

Июль 2016 — Август 2016

2 месяца

Организация:

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Волгоград

Должность:

Работник приемной комиссии

Обязанности:

Регистрация абитуриента, помощь в заполнении анкеты, работа с документами

Образование: Высшее, год окончания-2021

Волгоградская академия государственной службы (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации), Волгоград Экономический, Экономическая безопасность

Знание языков

Русский — Родной

Навыки

способности к деловому общению; организация и планирование рабочего времени;